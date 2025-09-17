Schlein, maggioranza umilia l'Aula, daremo battaglia

Giornale di Brescia
La segretaria del PD Elly Schlein, alla conferenza stampa per presentare il disegno di legge sulla regolamentazione del lavoro part-time. Roma, 15 luglio 2025 ANSA/MASSIMO PERCOSSI
La segretaria del PD Elly Schlein, alla conferenza stampa per presentare il disegno di legge sulla regolamentazione del lavoro part-time. Roma, 15 luglio 2025
ROMA, 17 SET - "Avete proceduto su questa riforma a suon di forzature, umiliando il Parlamento e i vostri stessi parlamentari. Quando si è mai vista una riforma costituzionale che in quattro passaggi d'Aula non subisce nemmeno una minima modifica? Chi ha scritto la Costituzione ha previsto" questo iter "per ascoltare, riflettere, per favorire il dialogo tra maggioranza e opposizione, mentre ci troviamo oggi a discutere da soli". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione in Aula sulla separazione delle carriere. "Continueremo a batterci perché al referendum prevalgano i no alla vostra arroganza e ad una giustizia dei potenti", ha continuato.

