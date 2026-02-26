Schlein, legge elettorale per noi inaccettabile

ROMA, 26 FEB - "Questa accelerazione è il frutto della preoccupazione per l'esito referendario". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di un evento a Roma parlando di legge elettorale. "La fretta e la paura di perdere non sono buone consigliere". Dalle indiscrezioni il testo pare "molto distorsivo della rappresentanza". Ha "degli elementi che sarebbero per noi inaccettabili". "Questa notte c'è stato un vertice tra le forze di maggioranza, speravamo fosse sui salari degli italiani, speravamo che fosse sul calo da più di 30 mesi della produzione industriale. E invece no, il vertice era sulla legge elettorale, cioè sul garantire se stessi", ha aggiunto la segretaria dem. "Guarderemo il testo in ogni aspetto, dalle indiscrezioni di stampa però pare già un testo che può essere molto distorsivo della rappresentanza e con premi alti e senza limiti. Quindi, da questo punto di vista, rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica", ha detto ancora la Schlein.