Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, legge elettorale per noi inaccettabile

AA

ROMA, 26 FEB - "Questa accelerazione è il frutto della preoccupazione per l'esito referendario". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di un evento a Roma parlando di legge elettorale. "La fretta e la paura di perdere non sono buone consigliere". Dalle indiscrezioni il testo pare "molto distorsivo della rappresentanza". Ha "degli elementi che sarebbero per noi inaccettabili". "Questa notte c'è stato un vertice tra le forze di maggioranza, speravamo fosse sui salari degli italiani, speravamo che fosse sul calo da più di 30 mesi della produzione industriale. E invece no, il vertice era sulla legge elettorale, cioè sul garantire se stessi", ha aggiunto la segretaria dem. "Guarderemo il testo in ogni aspetto, dalle indiscrezioni di stampa però pare già un testo che può essere molto distorsivo della rappresentanza e con premi alti e senza limiti. Quindi, da questo punto di vista, rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica", ha detto ancora la Schlein.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario