Schlein, l'alternativa germoglia nei fatti, Italia torni a sognare

ROMA, 14 DIC - Gli emendamenti presentati unitariamente dalle opposizioni alla manovra sono "un'alternativa potente. E' nei fatti che germoglia l'elaborazione di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità". "Uniti nella diversità abbiamo indicato al paese una strada possibile". "Confrontiamoci anche aspramente" ma perseguiamo l"obiettivo di "costruire l'alternativa. E' tempo che l'Italia ricominci a sognare e a sperare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del Pd.

Argomenti
ROMA

