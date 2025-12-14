Schlein, l'alternativa germoglia nei fatti, Italia torni a sognare
AA
ROMA, 14 DIC - Gli emendamenti presentati unitariamente dalle opposizioni alla manovra sono "un'alternativa potente. E' nei fatti che germoglia l'elaborazione di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità". "Uniti nella diversità abbiamo indicato al paese una strada possibile". "Confrontiamoci anche aspramente" ma perseguiamo l"obiettivo di "costruire l'alternativa. E' tempo che l'Italia ricominci a sognare e a sperare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del Pd.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti