Schlein, la sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in Italia
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ROMA, 13 APR - Il risultato del referendum, dimostra che "proprio dall'Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno. "Sono più gli elettori di destra che hanno votato No che il contrario. C'è stata una mobilitazione della società civile che non ricordavo dai tempi del referendum sull'acqua pubblica. E c'è un patto generazionale a difesa della Costituzione".
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