Schlein, la riforma fiscale è un'occasione mancata

ROMA, 07 MAG - "Non nascondo che riteniamo" la riforma fiscale "un'occasione mancata: avrebbe dovuto e potuto essere una riforma di ampio respiro" invece si tratta di un provvedimento "spezzatino che non rispetta l'equità orizzontale e verticale". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante il suo intervento agli Stati generali dei commercialisti. "Se mi chiedete - ha detto in un altro passaggio - cosa proponiamo" in vista delle europee dico che "stiamo lavorando per l'Europa che vogliamo che punti sugli investimenti comuni e non sui paradisi fiscali". Schlein ha infine invitato a proseguire sulla proposta di legge a sua firma sul sostegno al sistema sanitario: "io - ha sottolineato - vorrei riuscissimo ad approvarla insieme per dire che il sistema sanitario inventato da donne straordinarie come Tina Anselmi va sostenuto, per aiutare a curare chi non ce la fa".