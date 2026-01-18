Schlein, la Groenlandia non si tocca, Meloni doveva essere netta

ROMA, 18 GEN - "La politica estera di un grande paese come l'Italia non può ridursi all'attesa e all'interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump. I nodi stanno venendo al pettine, anche per Giorgia Meloni. Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta: la Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l'integrità territoriale di uno Stato membro dell'Unione europea". Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein. "Per la prima volta l'Italia appare politicamente incapace di esprimere una vera solidarietà europea. Se la tua unica ambizione è essere il governo più trumpiano d'Europa è inevitabile scivolare nella marginalità ed entrare in contraddizione con il resto dell'Ue".