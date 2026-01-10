Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, la democrazia non è un assegno in bianco per 5 anni

AA

ROMA, 10 GEN - "La democrazia non è un assegno in bianco per 5 anni per chi prende un voto in più alle elezioni. E' una cosa diversa, è il principio che i nostri costituenti hanno fissato per cui a ogni potere si pone un limite adeguato in un equilibrio complesso di pesi e contrappesi che sono al servizio dei cittadini. La separazione dei poteri è un principio che difende i cittadini, che da soli non hanno il potere e i soldi per far valere altrimenti le proprie ragioni". L'ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo alla presentazione del comitato 'Società civile per il no' al referendum sulla giustizia, guidato da Giovanni Bachelet, a Roma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario