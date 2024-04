Schlein, la candidatura di Salis alle europee non è in campo

ROMA, 03 APR - "Questa ipotesi non è in campo. Non c'è in corso nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a "Cinque minuti" su Rai 1 commentando l'ipotesi di una candidatura di Ilaria Salis nelle fila del Pd.