Schlein, Kamala la più qualificata. Riaccende la speranza

ROMA, 23 AGO - "Con la conferma alla convention di Chicago, Kamala Harris è ufficialmente la candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Accettando la nomination ha fatto un discorso denso di valori e prospettiva. Sul diritto alle cure, allo studio, alla casa, al lavoro e a una paga dignitosa. Sulla responsabilità collettiva di fare qualcosa per combattere le ingiustizie. È la persona più qualificata per essere la prossima Presidente, ha saputo riaccendere la speranza e riaprire la partita contro la paura e l'odio di Trump, che vuole solo dividere. Forza Kamala, anche il Partito Democratico ti sostiene in questa sfida cruciale!". Lo scrive sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.