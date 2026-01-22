Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, 'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump'

AA

BRUXELLES, 22 GEN - "Questo Board of Peace, che è un Onu a pagamento, fatto ad uso e consumo e su misura degli interessi di Trump, a cui il governo italiano non deve e non può partecipare". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a margine del pre-vertice del Partito Socialista Europeo a Bruxelles. "Il ruolo che la storia consegna al nostro Paese è quello di difendere il diritto internazionale, le sedi multilaterali e farle funzionare meglio per costruire dialogo tra gli Stati e anche la pace", ha concluso Schlein.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario