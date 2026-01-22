Schlein, 'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump'

BRUXELLES, 22 GEN - "Questo Board of Peace, che è un Onu a pagamento, fatto ad uso e consumo e su misura degli interessi di Trump, a cui il governo italiano non deve e non può partecipare". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a margine del pre-vertice del Partito Socialista Europeo a Bruxelles. "Il ruolo che la storia consegna al nostro Paese è quello di difendere il diritto internazionale, le sedi multilaterali e farle funzionare meglio per costruire dialogo tra gli Stati e anche la pace", ha concluso Schlein.