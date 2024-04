Schlein incontra papà di Salis, per Ilaria ipotesi candidatura

ROMA, 03 APR - Elly Schlein incontra il papà di Ilaria Salis. Lo annuncia Repubblica on line insieme all'ipotesi di una candidatura per le europee della donna in carcere a Budapest. Repubblica parla di una stretta del Pd sulle liste, con la segretaria che potrebbe rinunciare alla corsa da capolista e la possibilità per Salis di essere presentata nelle isole.