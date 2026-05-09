Schlein incontra Obama e Carney, ricostruire ordine internazionale a partire dall'Ue

ROMA, 09 MAG - "È un'occasione molto importante qui a Toronto, è la seconda volta che partecipo al Global progress action summit, l'anno scorso a Londra. Al centro, come ricostruire un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco. È una preoccupazione condivisa, è importante essere qui a condividerla con tante altre personalità e altre forze politiche progressiste e democratiche di tutto il mondo. Ho avuto anche occasione di incontrare il presidente Obama, il premier Carney e anche di ringraziarlo per le parole che ha detto in Armenia la settimana scorsa quando ha affermato che l'ordine internazionale sarà ricostruito e sarà ricostruito a partire dall'Europa. Quindi, abbiamo questi incontri e discussioni in cui approfondire esattamente quello che ci serve fare per rimettere al centro la pace, il dialogo e la cooperazione". L'ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Toronto per il Global progress action summit, il vertice internazionale dei progressisti.