Schlein, in Ue problema non sono i nomi, fiduciosa nell'accordo

ROMA, 20 NOV - In Ue "il problema non sono nomi e deleghe, ma è politico. Abbiamo chiesto a von der Leyen di chiarire quale sia la maggioranza, sono fiduciosa che in queste ore si possa trovare un accordo". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. "Stiamo lavorando per sbloccare una situazione di stallo, che non ha mai causato il Pd, si è prodotto soprattutto per effetto del fatto che i Popolari caricano sul Parlamento le proprie questioni nazionali e interne". "Dall'inizio - ha ricordato - stiamo lavorando per far ripartire i motori della maggioranza europeista che ha votato la presidente von der Leyen. Si sta lavorando per raggiungere un accordo che rilanci e chiarisca quale sia la maggioranza che sostiene la commissione".