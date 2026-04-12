Schlein, il tempo delle destre è finito, con Orban perdono Trump e Meloni

ROMA, 12 APR - "Sono immagini meravigliose ed emozionanti. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d'Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di supporto a Orban e alla sua autocrazia. É una bellissima notizia quella che arriva dall'Ungheria". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di 'In Onda' su La7. "È un vento di speranza e di cambiamento", ha aggiunto.