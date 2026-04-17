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Italia e Estero

Schlein, il tempo delle destre è finito, a Barcellona c'è l'alternativa

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ROMA, 17 APR - "Insieme rappresentiamo l'alternativa al mondo che stanno infuocando queste estreme destre e il tempo delle estreme destre nazionaliste è finito". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. "Ha cominciato a finire dall'Italia, proprio da quella grande mobilitazione della società civile, delle nuove generazioni, che ha portato 15 milioni di persone a difendere la Costituzione. Poche settimane dopo, è arrivato un altro segnale molto forte con la sconfitta di Orban, che è stata anche una sconfitta di Trump, come una sconfitta di Meloni e Salvini. Adesso è il momento di dire che insieme possiamo costruire un mondo diverso da questo, diverso da quello che stanno infuocando, mettendo le comunità e i paesi gli uni contro gli altri. Sta a noi ricostruire da questo, puntando sulla pace, la solidarietà, il dialogo e la cooperazione".

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