Italia e Estero

Schlein, il governo riveda l'impunità preventiva delle forze dell'ordine

ROMA, 23 FEB - "Trovo grave che ci sia stata questa speculazione politica" della vicenda di Rogoredo, "mi aspetto che" Meloni e Salvini "facciano delle scuse. E mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un'impunità preventiva che nemmeno le forze dell'ordine chiedono. Le forze dell'ordine chiedono più risorse e più personale". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di un evento a Roma.

Argomenti
ROMA

