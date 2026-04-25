Schlein, il fascismo non è un'opinione ma un reato, organizzazioni vanno sciolte

STAZZEMA, 25 APR - "Se la nostra Costituzione sancisce la libertà di manifestazione dl pensiero e di opinione dobbiamo dire che il fascismo non è un'opinione, è un crimine, è un reato, e voglio ringraziare i 32 parlamentari che hanno letto la costituzione per impedire una conferenza dei neofascisti. Le organizzazioni neofasciste devono essere sciolte, questo dice la nostra costituzione. Il 25 aprile è un giorno di festa, di memoria, impegno, porteremo avanti l'impegno della proposta legge nata proprio a Stazzema contro la propaganda nazista e fascista. Il 25 aprile ci insegna che non va mai persa la speranza, è davvero una giornata luminosa di riscatto e libertà, la nascita di una nuova Italia". Lo ha detto la segreterai del Pd Elly Schlein nella sua orazione ufficiale per le celebrazioni del 25 aprile a sant'Anna di Stazzema (Lucca).