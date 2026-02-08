Schlein, 'il 22 e 23 marzo vogliamo superare il 50% dei votanti'

PADOVA, 08 FEB - "Noi vogliamo raggiungere e superare il quorum del 50% degli aventi diritto che partecipino al referendum, per questo sono impegnata in tutto il paese, girerò in lungo e in largo, insieme a tutto il Partito Democratico, che voglio ringraziare perché i nostri volontari oggi hanno organizzato centinaia di banchetti in tutto il paese e faremo due cose insieme". A dirlo Elly Schlein, arrivando all'evento organizzato al Centro congressi di Padova, seconda tappa del tour italiano del comitato per il No al referendum del 22 e 23 marzo. "Da un lato - ha aggiunto - daremo ai cittadini qualche informazione su questa riforma, spiegheremo le ragioni del nostro no. Dall'altro siamo impegnati in un percorso di ascolto delle persone e dei loro problemi, perché Meloni continua a negare la grande questione salariale, sociale ed economica che c'è in questo Paese, anche qui nel nord".