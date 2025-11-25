Giornale di Brescia
Schlein, ho sentito Meloni, ho chiesto che rispetti accordi

ROMA, 25 NOV - "Sono venuta a fare il mio dovere a votare questo reato sul femminicidio perchè sono una persona che rispetta gli accordi perchè penso che questo una forza responsabile deve fare: cioè rispettare gli accordi. Auspico che anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, faccia rispettare gli accordi". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, lasciando l'Aula della Camera dopo aver votato il ddl sul Femminicidio. Schlein ha detto di aver già sentito la premier "proprio per chiederle di rispettare gli accordi" senza però rivelare la risposta di Meloni: "questo dovete chiederlo a lei"

ROMA

