Schlein, 'ha ragione Segre, più democrazia non è premierato'

NUORO, 19 MAG - Elly Schlein concorda "molto con le parole della senatrice Liliana Segre" a proposito del premierato proposto dalla premier Meloni: "il dominio assoluto di un capo del governo dotato di fatto di un potere di vita e di morte sul Parlamento", ha detto la senatrice nell'aula di Palazzo Madama. "Il partito democratico dall'inizio denuncia la pericolosità di una riforma costituzionale che vuole accentrare il potere nelle mani del capo del governo, indebolendo il Parlamento e i poteri del Presidente della Repubblica - ha spiegato la segretaria del Pd rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro elettorale a Nuoro - Non pensiamo che questo voglia dire più democrazia, che non è essere liberi un giorno per votare e acclamare un capo, la democrazia - ha chiarito - è la capacità per i cittadini tutti i giorni di incidere sulle scelte dei propri rappresentanti in Parlamento".