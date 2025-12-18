Schlein, gli Usa alleati ma il governo non sia vassallo di Trump

BRUXELLES, 18 DIC - "Gli Stati Uniti sono e rimangono un alleato fondamentale, ma non si può stare in quella relazione a testa bassa. Io credo che in quella relazione non bisogna starci da vassalli", ma "con la schiena dritta sulla base di rispetto reciproco e anche mettendo i fondamentali in riga". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice dei Socialisti Ue. "Il nostro governo invece ha prima minimizzato sui dazi, poi non ha messo in campo una risposta di supporto concreto ai lavoratori e alle imprese. Hanno abbassato la testa quando Trump ha chiesto di aumentare la spesa militare al 5%, mentre avrebbero dovuto fare come la Spagna di Sanchez e dire no perché" questo aumento "mette a rischio il welfare e l'economia italiani", ha sottolineato Schlein. "La strategia nazionale di sicurezza americana, voluta da Trump, contiene un attacco senza precedenti all'Ue, che rischia di rimanere schiacciata in questo modo dalle grandi potenze che intorno a lei la vogliono indebolire. Infatti Putin stesso ha accolto con un plauso questa strategia nazionale - ha aggiunto -. Vorrei che il governo italiano capisse che per assicurare l'interesse nazionale in questo momento bisogna assicurare un interesse europeo".