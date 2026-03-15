Schlein, gli italiani non vogliono pagare le guerre di Trump

BOLOGNA, 15 MAR - "Ho apprezzato l'apertura della presidente Meloni sulla nostra proposta sulle accise mobili che abbiamo avanzato, ma i giorni stanno scorrendo e intanto continuano a pagare gli italiani. Gli italiani non vogliono pagare le guerre illegali di Trump e Netanyahu". Lo ha detto Elly Schlein, parlando a margine di un'iniziativa per il No al referendum a Bologna. "Questa guerra illegale si fermi quanto prima - dice Schlein - le sue conseguenze economiche pesano già drammaticamente sul nostro paese: questa guerra costa 16 milioni e mezzo al giorno in più di carburanti. Siamo tutti d'accordo che il regime brutale di Tehran deve fermare i suoi attacchi e le sue ritorsioni, ma noi pretendiamo che il governo chieda anche a Trump e Netanyahu di fermare questi attacchi. Serve un cessate il fuoco immediato, serve tornare alla via negoziale politica serve liberare tutti i prigionieri politici del regime e la transizione democratica e pacifica deve essere saldamente nelle mani del popolo iraniano che lotta per la libertà". Per questo Schlein ha rilanciato la proposta delle accise mobili: "È un meccanismo - dice - che consente davanti ad aumenti stellari della benzina di restituire immediatamente ai cittadini che sono in fila a fare la benzina e che hanno trovato la benzina e il diesel più alti di 2 euro, di restituire immediatamente quell'extra gettito che entra nelle casse dello Stato".