Schlein, escalation in Iran ha risvolti anche sulla fragile tregua a Gaza

MILANO, 28 FEB - "È in atto una drammatica escalation in Medio Oriente, con un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran. Una pericolosa escalation che può avere risvolti imprevedibili anche sulla fragile tregua a Gaza". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Milano alla seconda giornata dell'iniziativa dem "L'Italia che si prende cura", in corso a Palazzo Lombardia. "Siamo a fianco del popolo iraniano davanti alla brutale repressione del regime teocratico, siamo con angoscia al fianco del popolo iraniano e siamo netti nella condanna nei confronti del regime di Teheran", ha aggiunto.