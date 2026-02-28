Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, escalation in Iran ha risvolti anche sulla fragile tregua a Gaza

AA

MILANO, 28 FEB - "È in atto una drammatica escalation in Medio Oriente, con un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran. Una pericolosa escalation che può avere risvolti imprevedibili anche sulla fragile tregua a Gaza". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Milano alla seconda giornata dell'iniziativa dem "L'Italia che si prende cura", in corso a Palazzo Lombardia. "Siamo a fianco del popolo iraniano davanti alla brutale repressione del regime teocratico, siamo con angoscia al fianco del popolo iraniano e siamo netti nella condanna nei confronti del regime di Teheran", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario