Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, doveroso Meloni al Colle, smettano di vedere complotti

AA

MESTRE, 19 NOV - "Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri, la smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese con i dati della Commissione europea che purtroppo raccontano l'Italia fanalino di coda in Europa sulla crescita. C'è moltissimo da fare per fare ripartire l'economia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando a Mestre (Venezia) per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra. "So che domani ci sarà un incontro sugli incentivi perché dopo il flop di Transizione 5.0 hanno tolto troppo in soldi e adesso devono ritrovarli da un'altra parte. Bisogna lavorare tanto per non interrompere gli investimenti in questo Paese perché se si interrompono rallenta l'economia e anche l'occupazione, c'è moltissimo da fare. Su questo continueremo a fare sentire la nostra voce sulla manovra nonostante il governo ogni giorno cerchi di parlare d'altro".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MESTRE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario