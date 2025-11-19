Schlein, doveroso Meloni al Colle, smettano di vedere complotti

MESTRE, 19 NOV - "Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri, la smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese con i dati della Commissione europea che purtroppo raccontano l'Italia fanalino di coda in Europa sulla crescita. C'è moltissimo da fare per fare ripartire l'economia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando a Mestre (Venezia) per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra. "So che domani ci sarà un incontro sugli incentivi perché dopo il flop di Transizione 5.0 hanno tolto troppo in soldi e adesso devono ritrovarli da un'altra parte. Bisogna lavorare tanto per non interrompere gli investimenti in questo Paese perché se si interrompono rallenta l'economia e anche l'occupazione, c'è moltissimo da fare. Su questo continueremo a fare sentire la nostra voce sulla manovra nonostante il governo ogni giorno cerchi di parlare d'altro".