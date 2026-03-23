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Schlein, disponibile alle primarie, troveremo insieme le modalità

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ROMA, 23 MAR - I leader progressisti "spero di vederli in piazza e festeggiare insieme. Abbiamo sempre detto che troveremo insieme le modalità per la costruzione del programma. Discuteremo di tutto, modalità e tempi. Ho sempre detto che in caso di primarie sarei stata assolutamente disponibile. Noi continuiamo a essere testardamente unitari". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno.

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