Schlein, disponibile alle primarie, troveremo insieme le modalità

ROMA, 23 MAR - I leader progressisti "spero di vederli in piazza e festeggiare insieme. Abbiamo sempre detto che troveremo insieme le modalità per la costruzione del programma. Discuteremo di tutto, modalità e tempi. Ho sempre detto che in caso di primarie sarei stata assolutamente disponibile. Noi continuiamo a essere testardamente unitari". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno.