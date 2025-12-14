Schlein, davanti a destra ossessionata dal potere l'unità è un dovere
ROMA, 14 DIC - Nel centrodestra ci sono "divisioni enormi, continuano a litigare tra di loro tra ricatti e veti incrociati. Davanti a questa destra ossessionata dal potere che ha aumentato l'austerità e le disuguaglianze", "l'unità ce la chiede la gente, non il medico". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante l'assemblea del Pd. "Le comporremo le differenze, non le enfatizziamo. E' un dovere verso i cittadini".
