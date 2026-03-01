Giornale di Brescia
Schlein, danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Usa

ROMA, 01 MAR - "Continuiamo a seguire con preoccupazione e angoscia la drammatica escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Israele e Usa all'Iran, l'uccisione di Khamenei e le reazioni militari del regime iraniano contro diversi Paesi del Golfo, in cui sono rimasti bloccati anche molti cittadini italiani per cui siamo in apprensione. Il governo italiano si impegni con ogni sforzo per la de-escalation, per fermare gli attacchi e per riportare al più presto i nostri connazionali a casa e al sicuro". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. A suo avviso "il governo italiano non può rimanere schiacciato sull'amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l'Italia ha sempre svolto e visto riconosciuto da tutti gli attori nella regione". "Khamenei - aggiunge la leader dem - era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo la mancanza. Al contempo noi riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali che violano il diritto internazionale e scavalcano ogni sede multilaterale".

