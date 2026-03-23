Schlein, da urne messaggio per noi, c'è già maggioranza alternativa

ROMA, 23 MAR - "Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità. E' anche un messaggio per noi. Il Paese chiede un'alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla. C'è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l'alternativa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno.