Schlein, coalizione unita in tutte le regioni

La Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ospite della Festa de Il Fatto Quotidiano al Circo Massimo Roma, 13 settembre 2025 ANSA/FABIO CIMAGLIA
PESARO, 17 SET - "Siamo qui a dimostrare l'unità della coalizione progressista. Una coalizione unita e compatta in tutte le regioni" che andranno al voto. "E questo non succedeva da venti anni". Lo ha detto, intervenendo ad un incontro elettorale a Pesaro, la segretaria del Pd, Elly Schlein.

PESARO

