Schlein cita Meloni, è lei che è fuggita dal confronto

ROMA, 14 DIC - La segretaria del Pd Elly Schlein nella replica all'assemblea del Pd ha citato Giorgia Meloni, attribuendone la dichiarazione al gennaio 2024: "Mi impegno volentieri in un confronto tv con Elly Schlein'...la leader dell'opposizione". "Grazie a Meloni per aver chiarito bene chi ha cambiato idea e chi è fuggita dal confronto". "Speriamo che a differenza di oggi Meloni venga in Parlamento a confrontarsi sul paese reale e non sul cabaret".

