Schlein, 'Ci batteremo per stimolare partecipazione a referendum'

BARI, 15 FEB - "Ci batteremo in tutto il Paese, sto girando tutto il Paese per provare a stimolare quanta più partecipazione possibile per questo appuntamento. E' importante che i cittadini si informino e vadano a votare". Lo ha detto a Bari la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una manifestazione organizzata per sostenere il no al referendum per la riforma della giustizia. "Speriamo che i cittadini partecipino - ha aggiunto - che si informino, siamo qui per spiegare le nostre ragioni e sono felice di tornare in Puglia. Sono entrata insieme al presidente della Regione, Antonio Decaro, fresco di vittoria insieme a tutta la sua coalizione".