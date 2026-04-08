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Schlein, che deve succedere ancora prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?

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ROMA, 08 APR - "Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. Il ministro Tajani annuncia che è stato colpito anche un mezzo italiano. Cos'altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi? La notizia della tregua va salutata positivamente ma è una sospensione fragilissima, che richiede il rispetto da parte di tutti. Netanyahu continua invece a bombardare il Libano come se nulla fosse. Il ministro Tajani ha annunciato che chiederà chiarimenti all'ambasciatore sul mezzo italiano colpito, io gli dico che deve aggiungere una parola: fermatevi". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

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