Schlein, bene Conte su Liguria, noi testardamente unitari

MORMANNO, 11 OTT - "Noi siamo sempre stati testardamente unitari e continueremo a esserlo. Certamente siamo sempre stati disponibili e continuiamo a essere disponibili". Lo ha detto Elly Schlein in Calabria rispondendo ad una domanda sulla disponibilità a chiudere l'accordo in Liguria da parte del leader del M5s Giuseppe Conte. "La Liguria affronta una sfida molto importante - ha aggiunto Schlein - con un'ottima candidatura da parte nostra che è quella di Andrea Orlando che ha tutte le competenze sulla sanità pubblica, il lavoro, la reindustrializzazione che servono per assicurare un futuro dopo nove anni di mal governo delle destre".