Schlein, Bartolozzi svela l'intenzione del governo, indebolire le toghe

ROMA, 10 MAR - Quelle di Giusi Bartolozzi "sono parole molto gravi, che svelano la vera intenzione del governo. Non è una sorpresa, è da settimane che ministri e premier delegittimano i magistrati. La riforma vuol fare questo, indebolire l'indipendenza della magistratura". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a diMartedì su La7.