Schlein, ascolteremo con attenzione giovedì von der Leyen

ROMA, 16 LUG - "Ascolteremo con grande attenzione quello che Ursula von der Leyen verrà a dire in Aula giovedì". Ad assicurarlo è la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo a margine della conferenza stampa dei Dem contro il decreto sulle liste d'attesa, ad una domanda sulle nomine per la prossima Commissione Europea. Per quanto riguarda le prospettive, Schlein sottolinea come ci si aspetti "un maggior protagonismo in politica estera e che si insista sul tema della solidarietà europea" che è "l'unico modo per affrontare il nodo dell'accoglienza". Schlein ribadisce con forza che "serve un'Europa sempre più sociale" e "solidale" con una maggiore riduzione delle disuguaglianze.