Schlein, appello Meloni all'unità durato solo due ore

ROMA, 12 MAR - "L'appello all'unità" della premier Meloni "è durato giusto un paio d'ore ed è giunto con 12 giorni di ritardo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Rtl 102.5. "Io - ha ricordato - ho dovuto iniziare il mio intervento invitandola a poggiare la clava... Speravamo di poter parlare, ma l'appello è durato poco. Io sono in costante contatto con il governo, con Crosetto e anche, nelle settimane scorse, con Tajani. Noi ci siamo, il numero ce l'ha... certo - ha concluso - l'appello è arrivato in ritardo e poi solo dopo due ore ha cambiato orientamento sennò non sarebbe arrivata alla Camera attaccando così l'opposizione".

