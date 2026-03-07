Schlein al governo, 'extragettito Iva per abbassare accise benzina'

ROMA, 07 MAR - "Si aggiunge il costo delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane. L'inflazione riprende a salire e la benzina è arrivata attorno ai 2 euro. Ve la ricordate Meloni che prometteva di abolire le accise? Abbiamo una proposta per il governo. Può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato. Siccome con i prezzi stellari della benzina non aumentano solo gli extraprofitti di chi la vende ma pure il gettito Iva che entra nelle casse dello Stato, noi proponiamo di usare quell'extragettito Iva restituendolo ai cittadini e abbassando le accise di tutti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento alla tappa conclusiva a Roma del percorso di ascolto 'L'Italia che sentiamo'.