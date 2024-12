Schlein al Cpr Gjader, governo butta per ostinazione 800 milioni

La segretaria del Pd Elly Schlein sta visitando, in Albania, i centri per migranti costruiti dal governo italiano. Con lei il responsabile sicurezza del partito, Matteo Mauri. "I soldi sprecati per i centri immigrati in Albania sono una vergogna inaccettabile", ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, commentando la notizia della visita di Schlein. "Quegli 800 milioni potevano essere usati per ridurre le liste d'attesa nella sanità, per aprire nuovi asili nido o assumere insegnanti. Invece è costosa propaganda di Meloni. Ne risponderà al Paese", 13 dicembre 2024. NPK ANSA / Ufficio stampa Pd +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++