Schlein a Toronto per il summit progressista, incontro con Obama

ROMA, 07 MAG - La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà al Global progress action summit, domani e sabato a Toronto. Domani Schlein ha in programma un incontro con l'ex presidente americano Barack Obama. L'intervento della segretaria al summit è previsto per sabato, poco prima della chiusura del "padrone di casa", il premier canadese Mark Carney. Il summit in Canada dà seguito a quello di tre settimane fa a Barcellona, quando i progressisti sono stati chiamati a raccolta dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Schlein ha parlato dell'evento con alcune testate nazionali. "La tappa in Canada - riporta Repubblica.it - è un altro tassello di costruzione di questa rete globale di forze progressiste e democratiche che si oppongono a chi sta cercando di smantellare l'ordine mondiale e delegittimare le sedi multilaterali, dove prevale il dialogo e la cooperazione anziché l'uso della forza e delle armi". Alle elezioni americane del 2008 e 2012, Schlein partecipò come volontaria alla campagna elettorale di Obama. Quello di domani "sarà il nostro primo incontro - riporta LaStampa.it - non ci ho mai parlato".