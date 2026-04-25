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Schlein a Sant'Anna di Stazzema, incontro con i superstiti dell'eccidio

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STAZZEMA (LUCCA), 25 APR - Vestita di bianco e con un fazzoletto tricolore al collo, la segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro di un eccidio nazifascista, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile e la commemorazione delle vittime. Prima della cerimonia, durante la quale la leader Dem terrà l'orazione finale, Schlein ha incontrato alcuni superstiti della strage del 12 agosto 1944, nella quale furono uccise 560 persone, insieme al sindaco di Stazzema Maurizio Verona.

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