Schlein a Meloni, sul consenso non farti dare la linea dal patriarcato

ROMA, 28 GEN - Con Giorgia Meloni "ci siamo sentite" sul ddl stupri. "Non glielo ho detto solo pubblicamente: questo testo è irricevibile, non c è una virgola mediata con Pd. Hanno tradito un accordo fatto ed è un problema loro. Questa proposta è un passo indietro rispetto a 22 anni di giurisprudenza che hanno consolidato il 'consenso' che è diverso dal 'dissenso'. Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una conferenza.