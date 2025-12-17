Giornale di Brescia
Schlein a Meloni, Salvini è il vicepremier o il portavoce di Mosca?

ROMA, 17 DIC - "Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l'Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. Avete tre posizioni diverse, è vero che avete una risoluzione unica ma non ci avete scritto niente dentro". Così la segretaria del Pd Elly Schlein alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Schlein ha puntato il dito contro l'immobilismo dell'Italia "in attesa di capire che aria tira a Washingotn". Il "piano di Trump concede a Putin cio che non è riuscito ancora a conquistare sul campo. Matteo Salvini è ancora il vicepresidente o ambisce a fare il portavoce di Mosca?", ha aggiunto.

ROMA

