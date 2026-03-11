Giornale di Brescia
Schlein a Meloni, posi la clava. Chi ci guarda merita spettacolo diverso

ROMA, 11 MAR - "Presidente, posi la clava. Non è il caso nella situazione in cui siamo... chi ci guarda merita uno spettacolo diverso non la lotta nel fango". Lo ha detto, aprendo il suo intervento in dichiarazione di voto, la segretaria del Pd, Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni. "Presidente dica che escludete l'autorizzazione per l'uso delle basi Usa per sostenere gli attacchi all'Iran, lo dica. Dica che non daremo supporto agli attacchi illegali: il contesto può cambiare, il diritto internazionale no. Violerebbe l'articolo 11 della Costituzione che dice l'Italia ripudia la guerra", conclude.

