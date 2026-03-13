Schlein a Meloni, ascolti Mattarella e abbassi i toni

ROMA, 13 MAR - "Io farei molta attenzione alla strumentalizzazione dei fatti di attualità" per il referendum. "Suggerirei alla presidente del consiglio di seguire quell'appello del Presidente della Repubblica ad abbassare i toni, perché c'è anche un giorno dopo il referendum e delegittimare costantemente i magistrati, un potere dello Stato, mina la fiducia dei cittadini in tutte le istituzioni, e si fa male al Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a L'Aria che tira su La7.