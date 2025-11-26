Schlein a Atreju ma solo se ci sarà con confronto con Meloni

ROMA, 26 NOV - Alla segretaria del Pd, a quanto si apprende, è arrivato l'invito a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di FdI. Elly Schlein, si spiega in ambienti del Nazareno, avrebbe acconsentito a parteciparvi ma ad una condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di partito Giorgia Meloni.