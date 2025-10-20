Schillaci, con la manovra assunzione per 20 mila infermieri

ROMA, 20 OTT - "Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20 mila in più rispetto al turnover naturale". Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della cerimonia di consegna della Florence Nightingale Medal della Croce Rossa al ministero della Salute. Il ministro ha detto che, fatte salve le disposizione della legge di bilancio, toccherà alle "Regioni fare il loro e assumere, con quelle che sono le loro capacità finanziarie, infermieri e medici". "Con il crescere del Fondo Sanitario aumenterà anche per le Regioni la possibilità e la capacità di assumere nuovo personale", ha concluso il ministro.