Schifani, 'i dati ci confortano, frana Niscemi si è fermata'

NISCEMI, 28 FEB - "I dati ci confortano. L'andamento della frana si è fermato". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, durante il sopralluogo in zona rossa a Niscemi. "La parte iniziale dei 150 metri non si è mai mossa ne' nella prima fase né nelle altre della frana", ha detto Duilio Alongi, responsabile coordinamento delle attività per l'emergenza.

