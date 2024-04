Schianto tra auto lungo Tangenziale Ovest a Milano, 13 feriti

MILANO, 28 APR - Un incidente stradale lungo la tangenziale Ovest di Milano che ha visto coinvolte quattro vetture ha causato stamani all'alba 13 feriti uno dei quali, una ragazza, è stata portata in ospedale in condizioni critiche. Grave anche un altro giovane. Lo scontro è accaduto in prossimità di un'uscita per la Statale 11. Gran parte dei feriti sono giovani intorno ai 20 anni. Sul posto, oltre a numerosi mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco.