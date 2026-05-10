Schianto in auto nella notte nel Parmense, due giovani gravissimi

PARMA, 10 MAG - È di due 27enni feriti, entrambi in gravissime condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa poco dopo le 4 in località Frettolera, nel comune di Tornolo, sull'Appennino parmense. I due giovani viaggiavano sulla Statale 523 del Passo di Cento Croci a bordo di una Renault Clio che si è schiantata contro un albero. Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco e il 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale con gli elicotteri giunti da Brescia e Bologna. Entrambi i 27enni si trovano ricoverati in rianimazione: uno all'ospedale Maggiore di parma e l'altro agli Spedali Civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. I carabinieri indagano sulle cause e sulla dinamica dello schianto, al momento non risultano altri veicoli coiNvolti.