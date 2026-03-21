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Schianto auto-moto a Milano, morti due ventenni

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MILANO, 21 MAR - Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto in viale Mugello a Milano. L'automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica.

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